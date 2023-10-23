Взрыв в больнице в Газе: расследование СМИ показало, кто нанес удар

Эксперты считают, что это не был авиаудар Израиля

Взрыв в баптистской больнице Аль-Ахли Аль-Араби, который произошел в городе Газа 17 октября, вероятно, был вызван падением ракеты, выпущенной с территории Сектора Газы. К такому выводу пришли журналисты CNN по результатам собственного расследования.

"Телеграф" следит за событиями на Ближнем Востоке в режиме онлайн: Война в секторе Газа продолжается, трагедия в больнице накалила ситуацию: хроника (обновляется)

Издание отмечает, что они вместе с экспертами проанализировали десятки видеороликов и фотографий, размещенных в социальных сетях, транслируемых в прямом эфире, а также спутниковые снимки. При этом подчеркивается, что такой вывод не может быть окончательным, поскольку сейчас нет возможности получить доступ к месту происшествия и собрать там доказательства.

"Анализ CNN показывает, что ракета, запущенная из Сектора Газа, разрушилась в воздухе, а взрыв в больнице стал результатом падения части ракеты на больничный комплекс", — пишет издание.

Момент взрыва

Эксперты по оружию и взрывчатым веществам с многолетним опытом оценки ущерба от бомб, которые изучили визуальные доказательства, сказали CNN, что считают это наиболее вероятным сценарием. При этом они подчеркнули, что отсутствие остатков боеприпаса или шрапнели на месте происшествия не позволяют им сделать окончательные выводы. При этом все эксперты согласились с тем, что имеющиеся доказательства ущерба на объекте "не соответствуют израильскому авиаудару".

Больница в Газе на карте

Отмечается, что журналисты обратили внимание на вспышку света в темном небе, озарившую Газу вечером 17 октября перед тем, как произошел взрыв в больнице. Проверив положение камеры, CNN смогла определить, что ракета была выпущена из района южнее города Газа. Кадры, полученные с веб-камеры в Тель-Авиве, направленной на юг в сторону Газы, которые синхронизировала CNN с прямым эфиром "Аль-Джазиры", показывают залп ракет из Газы незадолго до взрыва.

"Я считаю, что так и произошло – ракета вышла из строя, и она не упала целой и невредимой. Скорее всего, она по каким-то причинам развалилась в воздухе и корпус ракеты упал на автостоянку. Там остатки горючего загорелись и зажгли автомобили и другое горючее в больнице, что вызвало большой взрыв, который мы видели", – заявил европейский эксперт по ракетным вопросам, работавший над анализом для НАТО и ЕС, Маркус Шиллер.

Предполагаемое место взрыва

Также подчеркивается, что восемь экспертов по вопросам оружия и взрывчатки, просмотревших кадры с места происшествия, согласились с тем, что небольшой размер кратера и значительные повреждения поверхности не соответствуют авиационной бомбе, которая уничтожила бы большинство объектов в месте падения. При этом CNN отмечает, что без данных о том, какой именно тип оружия образовал воронку, трудно сделать выводы о направлении, с которого оно было выпущено.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Израиле заявили, что причиной взрыва в больнице стала ракета, выпущенная боевой группировкой "Исламский джихад". В свою очередь президент США Джо Байден также высказался в пользу данной версии. По его словам, информация Израиля подтверждается и американской разведкой.