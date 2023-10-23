Вибух у лікарні в Газі: розслідування ЗМІ показало, хто завдав удару

Експерти вважають, що це не був авіаудар Ізраїлю

Вибух у баптистській лікарні Аль-Ахлі Аль-Арабі, який стався в місті Газа 17 жовтня, ймовірно, був спричинений падінням ракети, випущеної з території Сектору Гази. Такого висновку дійшли журналісти CNN за результатами власного розслідування.

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Видання зазначає, що вони разом з експертами проаналізували десятки відеороликів та фотографій, розміщених у соціальних мережах, які транслюються у прямому ефірі, а також супутникові знімки. При цьому наголошується, що такий висновок не може бути остаточним, оскільки зараз немає можливості отримати доступ до місця події та зібрати там докази.

"Аналіз CNN показує, що ракета, запущена з Сектору Газа, зруйнувалася в повітрі, а вибух у лікарні став результатом падіння частини ракети на лікарняний комплекс", — пише видання.

Момент вибуху

Експерти зі зброї та вибухових речовин з багаторічним досвідом оцінки збитків від бомб, які вивчили візуальні докази, сказали CNN, що вважають це найімовірнішим сценарієм. При цьому вони наголосили, що відсутність залишків боєприпасу чи шрапнелі на місці події не дозволяють їм зробити остаточні висновки. При цьому всі експерти погодилися з тим, що докази руйнувань на об’єкті "не відповідають ізраїльському авіаудару".

Лікарня в Газі на карті

Зазначається, що журналісти звернули увагу на спалах світла в темному небі, який осяяв Газу ввечері 17 жовтня перед тим, як стався вибух у лікарні. Перевіривши положення камери, CNN змогла визначити, що ракета була випущена з району на південь від міста Газа. Кадри, отримані з вебкамери у Тель-Авіві, спрямованої на південь у бік Гази, які синхронізувала CNN із прямим ефіром "Аль-Джазіри", показують залп ракет із Гази незадовго до вибуху.

"Я вважаю, що так і сталося — ракета вийшла з ладу, і вона не впала цілою і неушкодженою. Швидше за все, вона з якихось причин розвалилася в повітрі і корпус ракети впав на автостоянку. Там залишки пального спалахнули і запалили автомобілі та інше пальне у лікарні, що викликало великий вибух, який ми бачили", – заявив європейський експерт з ракетних питань, який працював над аналізом для НАТО та ЄС, Маркус Шіллер.

Ймовірне місце вибуху

Також наголошується, що вісім експертів з питань зброї та вибухівки, які переглянули кадри з місця події, погодилися з тим, що невеликий розмір кратера та значні пошкодження поверхні не відповідають авіаційній бомбі, яка б знищила більшість об’єктів у місці падіння. При цьому CNN зазначає, що без даних про те, який саме тип зброї утворив вирву, важко зробити висновки про напрям, з якого її було випущено.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Ізраїлі заявили, що причиною вибуху в лікарні стала ракета, випущена бойовим угрупуванням "Ісламський джихад". Своєю чергою президент США Джо Байден також висловився на користь цієї версії. За його словами, інформація Ізраїлю підтверджується і американською розвідкою.