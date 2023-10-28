Массовое убийство в США: стала известна судьба стрелка

Подозреваемый страдал психическими расстройствами

Подозреваемый в массовом расстреле людей в американском городе Льюистон Роберт Кард был найден мертвым вечером 27 октября. Его тело было обнаружено в лесу в 13 километрах от города, где произошла трагедия.

Об этом пишет CNN. Несколько источников сообщили изданию, что 40-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения в голову. Вероятно, он застрелился.

Подозреваемый был найден около центра переработки отходов, из которого его недавно уволили. Некоторые СМИ пишут, что его тело было обнаружено в контейнере.

Губернатор штата Мэн Джанет Миллз подтвердила гибель подозреваемого. Она подчеркнула, что он "больше никому не угрожает".

"Я знаю, что правоохранительные органы продолжают тщательное расследование всех фактов, чтобы мы могли максимально успокоить жертв и их семьи", — сказала Миллс на пресс-конференции.

Комиссар общественной безопасности штата Майкл Саучук подтвердил, что Кард умер от огнестрельного ранения. Он отметил, что предположительно стрелок совершил самоубийство.

Напомним, мужчина открыл стрельбу по людям в баре и боулинге. Погибло не менее 22 человек, еще около 50 получили ранения. Известно, что Роберт Кард был военным с 20-летним стажем, находился в резерве и работал армейским инструктором по огнестрельному оружию. Однако у него возникли проблемы с психикой, недавно он лечился в психиатрической больнице. Он рассказывал, что голоса в его голове говорят ему расстрелять базу Национальной гвардии в Сако.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в начале года в штате Луизиана вооруженный мужчина убил 10 человек. Стрелок застрелился, когда понял, что его сейчас арестуют.