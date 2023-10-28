Масове вбивство в США: стала відома доля стрільця

Підозрюваний страждав на психічні розлади

Підозрюваного у масовому розстрілі людей в американському місті Льюїстон Роберта Карда знайшли мертвим увечері 27 жовтня. Його тіло було виявлено у лісі за 13 кілометрів від міста, де сталася трагедія.

Про це пише CNN. Декілька джерел повідомили виданню, що 40-річний чоловік помер від вогнепального поранення в голову. Ймовірно, він застрелився.

Підозрюваного було знайдено біля центру переробки відходів, з якого його нещодавно звільнили. Деякі ЗМІ пишуть, що його тіло було виявлено у контейнері.

Губернатор штату Мен Джанет Міллз підтвердила загибель підозрюваного. Вона наголосила, що він "більше нікому не загрожує".

"Я знаю, що правоохоронні органи продовжують ретельне розслідування всіх фактів, щоб ми могли максимально заспокоїти жертв та їхні родини", — сказала Міллс на пресконференції.

Комісар громадської безпеки штату Майкл Саучук підтвердив, що Кард помер від вогнепального поранення. Він зазначив, що, ймовірно, стрілець вчинив самогубство.

Нагадаємо, чоловік відкрив стрілянину по людях у барі та боулінгу. Загинуло щонайменше 22 особи, ще близько 50 отримали поранення. Відомо, що Роберт Кард був військовим із 20-річним стажем, перебував у резерві та працював армійським інструктором з вогнепальної зброї. Однак у нього виникли проблеми із психікою, нещодавно він лікувався у психіатричній лікарні. Він розповідав, що голоси у його голові кажуть йому розстріляти базу Національної гвардії у Сако.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на початку року у штаті Луїзіана озброєний чоловік убив 10 людей. Стрілець застрелився, коли зрозумів, що його зараз заарештують.