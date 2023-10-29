Через Босфор прошли 100 кораблей: Турция провела самый масштабный в своей истории военный парад (фото, видео)

Проход кораблей сопровождала военная авиация

В воскресенье, 29 октября, в Турции по случаю 100-летия образования республики состоялся военный парад с участием 100 кораблей, прошедших через Босфор. В то же время совершили демонстрационный полет военные самолеты и вертолеты.

Как сообщает турецкое издание Yenisafak, в параде под названием "100 кораблей в 100-й год" принимали участие фрегаты, корветы островного класса, минно-розыскные корабли, десантные корабли, патрульные корабли, корабли материально-технического обеспечения, десантные катера и подводные лодки. Парад проходил под командованием командующего ВМС адмирала Эрджумента Татлиоглу.

Также в параде приняли участие первый национальный фрегат Турции TCG Istanbul, еще не поступивший на вооружение командования ВМС, подлодка Pirireis и корабль Derya. Отмечается, что корабли отдали салют президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, наблюдавшему за церемонией из особняка Вахдеттина в Стамбуле.

Корабли в Босфоре

Кроме того, проход через Босфор сопровождали 9 самолетов F-16 и 3 F-4E и вертолеты командования ВВС. Во время демонстрации над Босфором пилоты авиационной группы "Турецкие звезды" нарисовали на небе "луну и звезды", а затем написали число "100".

Выступление авиационной группы

Также во время парада военные Командования Сухопутных войск Турции произвели 101 артиллерийский выстрел. Жители Стамбула также участвовали в праздновании на побережье.

Стоит отметить, что ВМС Турции располагает около 160 боевыми единицами с учетом боевых кораблей и катеров всех классов, а также около 130 обеспечивающих. Кроме того, особое место занимает Береговая охрана Турции, имеющая в своем составе около 140 кораблей и катеров разного класса.

Подводный флот страны насчитывает 12 дизель-электрических субмарин немецкого производства. Турецкие субмарины имеют кроме торпедного вооружения возможность применения противокорабельных ракет типа "Гарпун".

Общая численность личного состава ВМС Турции оценивается в 56 тысяч военнослужащих, из них около 4 тысяч – бойцы морской пехоты. ВМС Турции используют около 13 основных баз и пунктов базирования.

Как известно, в октябре 2923 Турция спустила на воду первый украинский корвет класса ADA "Гетман Иван Мазепа". Кроме того, для Украины строится еще один корвет такого же типа.

Напомним, в субботу, 28 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на многотысячном митинге в поддержку Палестины в Стамбуле. В своей речи он подверг жесткой критике Израиль и Запад в целом, а также намекнул на возможность религиозной войны.