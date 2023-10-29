Босфором пройшли 100 кораблів: Туреччина провела наймасштабніший у своїй історії військовий парад (фото, відео)

Прохід кораблів супроводжувала військова авіація

У неділю, 29 жовтня, у Туреччині з нагоди 100-річчя утворення республіки відбувся військовий парад за участі 100 кораблів, які пройшли Босфором. Водночас здійснили демонстраційний політ військові літаки та вертольоти.

Як повідомляє турецьке видання Yenisafak, у параді під назвою "100 кораблів у 100-й рік" брали участь фрегати, корвети острівного класу, мінно-пошукові кораблі, десантні кораблі, патрульні кораблі, кораблі матеріально-технічного забезпечення, десантні катери та підводні човни. Парад проходив під командуванням командувача ВМС адмірала Ерджумента Татліоглу.

Також у параді взяли участь перший національний фрегат Туреччини TCG Istanbul, який ще не надійшов на озброєння командування ВМС, підводний човен Pirireis і корабель Derya. Зазначається, що кораблі віддали салют президенту Реджепу Тайіпу Ердогану, який спостерігав за церемонією з особняка Вахдеттіна у Стамбулі.

Кораблі у Босфорі

Крім того, прохід через Босфор супроводжували 9 літаків F-16 і 3 F-4E і вертольоти командування ВПС. Під час демонстрації над Босфором пілоти авіаційної групи "Турецькі зірки" намалювали на небі "місяць і зірки", а потім написали число "100".

Виступ авіаційної групи

Також під час параду військові Командування Сухопутних військ Туреччини здійснили 101 артилерійський постріл. Жителі Стамбулу також брали участь у святкуванні з узбережжя.

Варто зазначити, що ВМС Туреччини має у своєму розпорядженні близько 160 бойових одиниць з урахуванням бойових кораблів та катерів усіх класів, а також близько 130 забезпечувальних. Крім того, окреме місце займає Берегова охорона Туреччини, що має у своєму складі близько 140 кораблів та катерів різного класу.

Підводний флот країни налічує 12 дизель-електричних субмарин німецького виробництва. Турецькі субмарини мають, крім торпедного озброєння, можливість застосування протикорабельних ракет типу "Гарпун".

Загальна чисельність особового складу ВМС Туреччини оцінюється у 56 тисяч військовослужбовців, з них близько 4 тисяч – бійці морської піхоти. ВМС Туреччини використовують близько 13 основних баз та пунктів базування.

Як відомо, у жовтні 2923 року Туреччина спустила на воду перший український корвет класу ADA "Гетьман Іван Мазепа". Крім того, для України будується ще один корвет такого ж типу.

Нагадаємо, у суботу, 28 жовтня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив на багатотисячному мітингу на підтримку Палестини у Стамбулі. У своїй промові він жорстко розкритикував Ізраїль та Захід загалом, а також натякнув на можливість релігійної війни.