Убегают тысячами: российские солдаты все чаще покидают свои части

Российские военные самовольно покидают свои части, не выполняют приказы, а иногда дезертируют уже всерьез

Российские военные, не очень желающие идти на войну в Украине, все чаще самовольно покидают свои части и подразделения. Российские журналисты-расследователи выявили по меньшей мере 4121 судебное дело по самовольному уходу из воинской части.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Медиазона". Из 4121 дела о беглецах из своих подразделений по 3470 делам уже вынесли судебный приговор.

По данным журналистов, начиная с июня 2023 года гарнизонные военные суды российской армии выносят по таким делам в среднем 100 приговоров в неделю. Пик приговоров пришелся на август 2023 года – 457 приговоров. Больше всего таких дел было открыто в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме самовольного ухода из воинской части, суды получили по меньшей мере 317 дел, касающихся невыполнения приказа (лидеры – Калининградская область, Ростов, Приморский край и Камчатка), и 96 дел относительно реального дезертирства из российских войск.

"Большинство дел о самовольном уходе из части заканчиваются условным сроком, причем для контрактников доля таких решений составляет 63%, а для мобилизованных она чуть ниже – 56%. Условный приговор позволяет вернуть военнослужащего на фронт", – отмечается в сообщении.

Для справки. Самовольное оставление воинской части – не то же, что дезертирство. Это значит, что военный покинул подразделение без разрешения командиров, но затем вернулся – в отличие от дезертиров, которые убегают, что называется, "навсегда".

Напомним, ранее мы писали о том, что помилованный зек-"вагнеровец" вернулся с фронта и снова убил человека.

Также мы сообщали, что в россии вагнеровец-дезертир расстрелял копов и нашел абсурдное оправдание.