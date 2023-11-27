Врачи назвали предварительную причину смерти

В понедельник, 27 ноября, в россии скончался вице-президент подсанкционного "Сбербанка" Николай Васев. Причиной внезапной смерти стал сердечный приступ, который чаще всего встречается у мужчин старше 45 лет.

Причину смерти назвали врачи по предварительным данным заключения. Об этом пишут росСМИ, посылая на сообщения пресс-службы кредитной организации.

Российскому банкиру было 42 года. Более 12 лет он проработал в "Сбербанке". В начале карьеры занимал должность начальника управления по работе с партнерами банка.

Как отметили в пресс-службе, благодаря Васеву IT-стартап "Домклик" стал лидером ипотечного рынка с многомиллиардным оборотом. Также под его руководством был создан сервис оформления ипотеки "Фабрика сделок" и упрощен процесс приобретения жилья. В конце декабря прошлого года Васев возглавил новое направление Сбербанка для работы с розничными клиентами. Он занимался построением клиентоцентрической бизнес-модели.

Сбербанк работает в пользу путина

После начала полномасштабного вторжения россии против главы "Сбербанка" и самой корпорации ввели санкции США, Евросоюз и Великобритания.

Также известно, что в мае 2022 года Сбербанк обнаруживал сборщиков средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посылал в Росфинмониторинг информацию о переводах, возможное назначение которых — пожертвования для военных целей. Тогда же все активы банка в Украине были переданы в пользу государства.

Ранее "Телеграф" писал, что российский "военкор" борис максудов, получивший ранения на временно оккупированной территории Запорожской области, скончался. Информацию об этом подтвердили российские СМИ.