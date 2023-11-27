Чергова раптова смерть топбанкіра в рф: помер 42-річний віцепрезидент "Сбербанку"

Лікарі назвали попередню причину смерті

У понеділок, 27 листопада, у росії помер віцепрезидент підсанкційного "Сбербанку" Микола Васєв. Причиною раптової смерті став серцевий напад, який найчастіше трапляється у чоловіків старше 45 років.

Про причину смерті заявили лікарі за попередніми даними висновку. Про це пишуть росЗМІ, посилаючи на повідомлення пресслужби кредитної організації.

Російському банкіру було 42 роки. Понад 12 років він пропрацював у "Сбербанку". На початку кар'єри обіймав посаду начальника управління роботи з партнерами банку.

Як зазначили у пресслужбі, завдяки Васєву IT-стартап "Домклік" став лідером іпотечного ринку із багатомільярдним оборотом. Також під його керівництвом було створено сервіс оформлення іпотеки "Фабрика угод" та спрощено процес придбання житла. Наприкінці грудня минулого року Васєв очолив новий напрямок "Сбербанку" для роботи з роздрібними клієнтами. Він займався побудовою клієнтоцентричної бізнес-моделі.

Сбербанк працює на користь путіна

Після початку повномасштабного вторгнення росії проти глави "Сбербанку" та самої корпорації запровадили санкції США, Євросоюз та Велика Британія.

Також відомо, що у травні 2022 року Сбербанк виявляв збирачів коштів для Збройних сил України (ЗСУ) і надсилав до Росфінмоніторингу інформацію про перекази, можливе призначення яких — пожертвування для військових цілей. Тоді ж всі наявні активи банку в Україні було передано на користь держави.

Раніше "Телеграф" писав, що російський "військор" борис максудов, який отримав поранення на тимчасово окупованій території Запорізької області, помер. Інформацію про це підтвердили російські ЗМІ.