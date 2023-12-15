"Время лжи прошло": в Польше сделали неожиданное заявление по поводу Смоленской трагедии и России

Следствие длилось 13 лет

В Польше была распущена комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском 2010 года, в которой погибло руководство Польши во главе с президентом Лехом Качиньским. По словам новоназначенного главы МВД Польши Марчина Кервинского, "время лжи прошло".

Об этом сообщает польское издание Wiadomosci. Также в сети пишут о том, что в комиссии "пыталась уничтожить" версию о том, что катастрофа произошла из-за ошибки пилота, а не из-за действий России.

"Рапорт министра внутренних дел Ежи Миллера (содержащий официальные выводы из авиакатастрофы под Смоленском, опубликованные МВД Польши в 2011 году — ред.) подробно объяснил причины той страшной катастрофы — честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, последними годами пытались уничтожить люди вроде господина Мацеревича (главы распущенной комиссии — ред.)", — объяснил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик.

Заместитель главы Министерства обороны также заявил, что правительство вернет доклад комиссии Миллера за 2011 год для правительственных сайтов и снова признает его выводы действительными.

Следует заметить, что в упомянутом рапорте причиной аварии названо "снижение самолета больше минимальной высоты, с превышением скорости снижения, в атмосферных условиях, препятствующих визуальному контакту с землей и затем начала мероприятия на второй круг", что стало причиной столкновения с препятствием.

Однако депутаты из партии "Право и справедливость" пытались оспорить эту версию и инициировали создание комиссии по новому расследованию инцидента. Их версия заключалась в том, что авария – вина России. Однако новое правительство Польши, сформированное оппонентами "Права и справедливость", не поддерживает такую версию.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно ставший премьер-министром Польши Дональд Туск заявил о том, что правительство под его руководством потребует полной мобилизации Запада. Это необходимо, чтобы оказать достойную помощь Украине.