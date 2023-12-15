"Час брехні минув": у Польщі зробили несподівану заяву щодо Смоленської трагедії та Росії

Слідство тривало 13 років

У Польщі було розпущено комісію з розслідування авіакатастрофи під Смоленськом 2010 року, в якій загинуло керівництво Польщі на чолі з президентом Лехом Качинським. За словами новопризначеного голови МВС Польщі Марчина Кервінського, "час брехні минув".

Про це повідомляє польське видання Wiadomosci. Також у мережі пишуть про те, що у комісії "намагалася знищити" версію про те, що катастрофа сталась через помилку пілота, а не через дії Росії.

"Рапорт міністра внутрішніх справ Єжи Міллера (який містить офіційні висновки з авіакатастрофи під Смоленськом, опубліковані МВС Польщі у 2011 році — ред.) докладно пояснив причини тієї страшної катастрофи — чесним, комплексним і глибоким чином. Це офіційний документ, який, звісно, останніми роками намагалися знищити люди на кшталт пана Мацеревича (глави розпущеної комісії — ред.)", — пояснив заступник міністра національної оборони Цезарі Томчик.

Заступник глави Міністерства оборони також заявив, що уряд поверне доповідь комісії Міллера за 2011 рік для урядових сайтів та знову визнає його висновки дійсними.

Варто зауважити, що у згаданому рапорті причиною аварії названо "зниження літака більше за мінімальну висоту, з перевищенням швидкості зниження, в атмосферних умовах, що перешкоджають візуальному контакту із землею і потім початку заходу на друге коло", що стало причиною зіткнення з перешкодою.

Проте депутати з партії "Право і справедливість" намагались оскаржувати цю версію та ініціювали створення комісії з нового розслідування інциденту. Їхня версія полягала у тому, що аварія — вина Росії. Проте новий уряд Польщі, сформований опонентами "Права і справедливість" не підтримує таку версію.

Раніше "Телеграф" писав, що Дональд Туск, який нещодавно став прем’єр-міністром Польщі, заявив про те, що уряд під його керівництвом вимагатиме повної мобілізації Заходу. Це необхідно, щоб надати гідну допомогу Україні.