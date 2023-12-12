"Не можу більше слухати політиків": новий прем’єр Польщі зробив заяву щодо України

Новообраний глава польського уряду розповів про демократичні цінності та майбутні плани

Дональд Туск, який нещодавно став прем’єр-міністром Польщі, заявив про те, що уряд під його керівництвом вимагатиме повної мобілізації Заходу. Це необхідно, щоб надати гідну допомогу Україні.

Про це новий прем’єр Польщі заявив під час виступу у Сеймі, пише "Європейська правда". У своїй промові він представив склад уряду та план дій, а також звернув увагу на допомогу Україні та ставлення деяких західних політиків до війни.

Розвідка дізналася про план Путіна щодо розв’язання Третьої світової війни

"Я не можу більше слухати політиків, які говорять про втому від ситуації (війни) в Україні. Вони кажуть президенту (України) Зеленському, що вони втомилися від ситуації", - сказав Туск.

Польський прем’єр вважає, що напад Росії на Україну став "нападом на всіх нас". Він упевнений – це має об’єднувати поляків. Тому так важливо допомагати офіційному Києву.

Туск також вважає, що в деяких питаннях Польща має бути наполегливою. Наприклад, коли йдеться про інтереси фермерів. Але навіть у цьому випадку не варто забувати про бойові дії в Україні.

"Але ми маємо пам’ятати, за що йде війна. Що українці воюють за щось надзвичайно важливе, що їхня битва почалася на Майдані, що вони воюють за те, щоб приєднатися до спільноти західного світу. Вони хочуть, щоб Україна була демократичною, правовою державою, як західні країни. І вони за це зараз борються", — заявив прем’єр Польщі.

Під час виступу Туск анонсував свою поїздку до Брюсселя. Він заявив, що спробує переконати європейських партнерів захистити Україну та демократичні цінності від агресії РФ.

"Лише об’єднаний Захід може допомогти Україні перемогти у боротьбі за демократичні цінності", ― наголосив Туск.

Для довідки: присяга нового прем’єр-міністра та оновленого складу уряду Польщі відбудеться 13 грудня 2023 року. Церемонія пройде у Президентському палаці. До присяги Туска та його підлеглих приведе польський лідер Анджей Дуда.

Раніше "Телеграф" писав, що Сейм Польщі виніс вотум недовіри уряду Моравецького. Це і спричинило формування нового уряду.