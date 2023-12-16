Два поезда метро столкнулись в Пекине: более полутысячи человек были госпитализированы (фото, видео)

Один из них успел затормозить, но...

Пекин накрыли сильные снегопады, нетипичные для севера Китая. В результате обильных осадков пути наземного метрополитена стали скользкими, что привело к столкновению двух поездов.

Об этом сообщает издание Associated Press. Около 515 человек были доставлены в больницу с травмами.

Ведущий поезд из-за скользких рельсов затормозил автоматически. Но тот, что следовал за ним позади, не смог вовремя остановиться и врезался.

Пассажиры были эвакуированы. Отмечается, что 515 человек попали в больницу, из них 102 с переломами костей. Однако в субботу, 15 декабря, в больницах оставалось уже 67 травмированных.

Кран поднимает вагон, пострадавший в столкновении

Фото из вагона после столкновения

Люди ждут эвакуации

Добавим, что аномальные снегопады, которые начались в среду, 13 декабря, повлекли за собой остановку движения некоторых поездов, а также закрытие школ в Пекине. Жителей города предупредили об гололеде на дорогах, сильном морозе и последующем снегопаде.

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Смертельные случаи в результате зимних штормов, поразивших северную часть Китая, не зафиксированы. Отмечается, что зимы в Пекине обычно очень холодные, но снегопады — редкое явление.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину идет похолодание из-за того, что в субботу, 15 декабря, через всю страну переместится южный циклон.