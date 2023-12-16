Два поїзди метро зіштовхнулись у Пекіні: понад пів тисячі людей було госпіталізовано (фото, відео)

Один з них встиг загальмувати, але ...

Пекін накрили сильні снігопади, які є нетиповими для півночі Китаю. Унаслідок рясних опадів колії наземного метрополітену стали слизькими, що призвело до зіткнення двох поїздів.

Про це повідомляє видання Associated Press. Близько 515 людей було доставлено до лікарні з травмами.

Провідний поїзд через слизькі колії загальмував автоматично. Але той, який слідував одразу за ним позаду, не зміг вчасно зупинитись та врізався.

Пасажирів було евакуйовано. Зазначається, що 515 людей потрапили до лікарні, з них — 102 із переломами кісток. Проте у суботу, 15 грудня, в лікарнях залишалось вже 67 травмованих.

Кран піднімає вагон, який постраждав у зіткненні

Фото з вагону після зіткнення

Люди чекають евакуації

Додамо, що аномальні снігопади, які почались у середу, 13 грудня, спричинили зупинку руху деяких поїздів, а також закриття шкіл у Пекіні. Мешканців міста попередили про ожеледицю на дорогах, сильний мороз і подальший снігопад.

Вулиці Пекіну чистять від снігу 13 грудня 2023 року

Смертельні випадки внаслідок зимових штормів, які вразили північну частину Китаю, не зафіксовані. Зазначається, що зими в Пекіні, зазвичай, дуже холодні, але снігопади — рідке явище.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україну йде похолодання через те, що у суботу, 15 грудня, через усю країну переміститься південний циклон.