Известного российского боевика-"русича" собираются упечь за решетку в Финляндии: он воевал против Украины

Нациста подозревают в совершении преступлений против Украины

Российского боевика Воислава Тордена (он же Ян "Славян" Петровский), которого снова задержали в Финляндии, требуют арестовать. Нациста подозревают в совершении преступлений против Украины.

Об этом сообщает Yle. Соответствующее требование было выдвинуто Центральной уголовной полицией Финляндии.

Согласно ордеру на арест, вероятные преступления были совершены в 2014-2015 годах. В уездном суде Хельсинки информагентству STT сообщили, что заседание по делу состоится в понедельник, 18 декабря, во второй половине дня.

Заместитель генпрокурора Юкка Раппе ранее принял решение начать предварительное расследование предполагаемых преступлений Тордена в Украине. По его словам, следствие состоится в Финляндии, поскольку по решению Верховного Суда Торден не может быть экстрадирован в Украину.

Торден отрицает все обвинения.

Напомним, что Ян Петровский является одним из лидеров "неонацистской группировки "Русич". Она воевала с украинскими силами в Луганске и Донецке. Группа также имеет связи с "Вагнером". Сам боевик до 2016 года проживал в Норвегии, но был арестован и депортирован из страны из-за связей с экстремистскими движениями.

Напомнним, что после того, как "Воислав Торден" был задержан, российская неонацистская группировка "Русич" отказалась воевать против украинцев.