Известного российского боевика-"русича" собираются упечь за решетку в Финляндии: он воевал против Украины
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Нациста подозревают в совершении преступлений против Украины
Российского боевика Воислава Тордена (он же Ян "Славян" Петровский), которого снова задержали в Финляндии, требуют арестовать. Нациста подозревают в совершении преступлений против Украины.
Об этом сообщает Yle. Соответствующее требование было выдвинуто Центральной уголовной полицией Финляндии.
Согласно ордеру на арест, вероятные преступления были совершены в 2014-2015 годах. В уездном суде Хельсинки информагентству STT сообщили, что заседание по делу состоится в понедельник, 18 декабря, во второй половине дня.
Заместитель генпрокурора Юкка Раппе ранее принял решение начать предварительное расследование предполагаемых преступлений Тордена в Украине. По его словам, следствие состоится в Финляндии, поскольку по решению Верховного Суда Торден не может быть экстрадирован в Украину.
Торден отрицает все обвинения.
Напомним, что Ян Петровский является одним из лидеров "неонацистской группировки "Русич". Она воевала с украинскими силами в Луганске и Донецке. Группа также имеет связи с "Вагнером". Сам боевик до 2016 года проживал в Норвегии, но был арестован и депортирован из страны из-за связей с экстремистскими движениями.
Напомнним, что после того, как "Воислав Торден" был задержан, российская неонацистская группировка "Русич" отказалась воевать против украинцев.