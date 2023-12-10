Не успел выйти, как опять сел: финны снова задержали россиянина-нациста из "Русича"

Для Финляндии такой случай исключителен – по ряду причин

Ян Петровский, российский неонацист, являющийся одним из лидеров российской неонацистской террористической группировки "ДШРГ Русич", причастной к убийствам и пыткам военнопленных и гражданских украинцев, не успел выйти на свободу в Финляндии. Его снова задержали – на этот раз сотрудники финской криминальной полиции.

Об этом сообщает финское издание Yle. По данным журналистов, полиция начала против Петровского предварительное расследование, его подозревают в совершении террористических преступлений в Украине.

В полиции изучают материалы, которые прислала Украина. А решение о том, начинать ли расследование против Петровского по факту терроризма, может быть принято уже в начале следующей недели.

Издание отмечает, что случай такого расследования для Финляндии исключителен, поскольку подозреваемый – не гражданин страны, а преступления он совершал за ее пределами. Однако финские законы разрешают расследовать подобные дела.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции в Украину члена ДШРГ "Русич" Яна Петровского, воевавшего против Украины. Боевик проживал в Финляндии под вымышленным именем "Воислав Торден".

Интересно, что после того, как "Воислав Торден" был задержан, российская неонацистская группировка "Русич" отказалась воевать против украинцев.