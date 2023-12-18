Сделали чучело: на войне в Украине погиб еще один наемник РФ из Непала, его "похоронили" дистанционно

Родственники погибшего, кажется, смирились с такой участью

Граждане Непала, которых РФ вербует на войну против Украины, продолжают гибнуть на фронте. Примечательно, что после использования этих людей в своих целях россияне даже не связываются с родными погибших, а их "хоронят" дистанционно.

Об этом пишет The Kathmandu Post. По данным издания, на войне против Украины погиби еще один гражданин Непала — 36-летний Бхарат Шах из Тикапура. Он повоевал за оккупантов три месяца и был ликвидирован ВСУ 26 ноября во время стрелкового боя.

Сообщается, что члены семьи Бхарата были шокированы известием, однако его передали им не представители РФ.

"МИД и правительство России не проинформировали семью о смерти", — говорится в материале.

И пока тело непальце лежит, вероятно, где-то на поле боя, его родственники, кажется, смирились с такой участью и уже "похоронили" его.

"Мы получили известие о его смерти в пятницу от коллеги, работавшего с ним. Последние обряды мы совершили в воскресенье, так как не уверены, будет ли тело репатриировано", — рассказывают родственники Бхрата, добавив, что они совершили обряд кремации, сделав чучело куша, священной травы, согласно индуистской традиции.

Отмечается, что количество погибших непальцев в войне против Украины уже достигло семи человек. Еще четверо находятся в плену у Сил обороны, но "Киев выдвинул некоторые условия, которые Непал должен выполнить перед их освобождением".

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне вербуют на войну сотни сербов.