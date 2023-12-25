Опять скрепы? С российских "Яндекс Карт" пропали названия Эгейского моря и острова Лесбос

По одной из версий, загадочное исчезновение может быть связано с запретом "ЛГБТ-пропаганды"

На российском сервисе "Яндекс Карты" пропали названия Эгейского моря и острова Лесбос, причем все остальные наименования остались на месте. В компании сослались на техническую ошибку.

Журналисты "Новой газеты Европа" направили запрос в компанию "Яндекс" и опубликовали ответ пресс-службы, пишет "Наша Нива". В нем говорится, что произошла техническая ошибка, связанная с разделением мировой карты для удобства рендеринга.

"Мировая карта разделена на части для удобства рендеринга. В районе Эгейского моря как раз стыкуются несколько таких частей. При обновлении схемы произошла техническая ошибка и географическое название на время пропало", — говорится в ответе пресс-службы.

Карта, где подписано Эгейское море и остров Лесбос

Красным цветом подписаны географические объекты, которые "по ошибке" пропали с "Яндекс Карт". Отметим, что другие, более мелкие объекты, не лишились своих названий.

Почему с карты пропали только эти названия

В Интернете это загадочное исчезновение связали с запретом пропаганды ЛГБТ. Соответствующий закон был принят в РФ еще в декабре 2022 года.

К тому же уже были подобные инциденты. Так, модераторы Headhunter (сайт для поиска работы) в декабре прошлого года начали банить пользователей, у которых в аккаунтах есть слово "гей". Соискатели с именем "Сергей" не могли создать свой профиль, так как модераторы отклоняли их запросы по причине "Мат в ФИО". В компании потом заявили о сбое алгоритмов автомодерации и разблокировали пользователей, случайно попавших в бан.

"Телеграф" ранее писал, что в России хотят бороться с эльфами. Об этом заявил заместитель главы Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.