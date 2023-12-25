Знову скрєпи? З російських "Яндекс Карт" зникли назви Егейського моря та острова Лесбос

За однією з версій, загадкове зникнення може бути пов’язане із забороною "ЛГБТ-пропаганди"

На російському сервісі "Яндекс Карти" зникли назви Егейського моря та острова Лесбос, причому всі інші назви залишилися на місці. У компанії посилалися на технічну помилку.

Журналісти "Нової газети Європа" направили запит до компанії "Яндекс" та опублікували відповідь пресслужби, пише "Наша Ніва". У ньому йдеться про те, що сталася технічна помилка, пов’язана з поділом світової карти для зручності рендерингу.

"Світова карта розділена на частини для зручності рендерингу. У районі Егейського моря якраз стикуються кілька таких частин. При оновленні схеми відбулася технічна помилка і географічна назва на якийсь час зникла", — йдеться у відповіді пресслужби.

Карта, де підписано Егейське море та острів Лесбос

Червоним кольором підписані географічні об’єкти, які помилково зникли з "Яндекс Карт". Зазначимо, що інші дрібніші об’єкти не втратили своїх назв.

Чому з карти зникли лише ці назви

В Інтернеті це загадкове зникнення пов’язали із забороною пропаганди ЛГБТ. Відповідний закон було прийнято у РФ ще в грудні 2022 року.

До того ж вже були подібні інциденти. Так, модератори Headhunter (сайт для пошуку роботи) у грудні минулого року почали банити користувачів, у яких в облікових записах є слово "гей". Шукачі вакансій з ім’ям "Сергій" не могли створити свій профіль, оскільки модератори відхиляли їхні запити через "Мат у ПІБ". У компанії потім заявили про збій алгоритмів автомодерації та розблокували користувачів, які випадково потрапили в бан.

"Телеграф" раніше писав, що у Росії хочуть боротися з ельфами. Про це заявив заступник голови Ради при президентові РФ із міжнаціональних відносин.