Дамбы не справляются, лава подбирается к домам: в Исландии вновь извергается вулкан возле города Гриндавик (фото, видео)

Это уже второй случай за последние два месяца

В воскресенье, 14 января 2024 года, началось мощное извержение вулкана возле исландского города Гриндавика на юго-западе страны. Возле населенного пункта появилась новая большая трещина, а дамбы из камней и земли уже не справляются.

Метеорологические службы предупреждают, что лава уже подошла на критическое расстояние к границе города. Об этом информирует канал RÚV.

Лава все ближе к городу

Защитные дамбы вокруг города могут не справиться с потоком лавы. Подземные толчки уже образовали в них брешь (то есть, пролом). Новая трещина длиной в 150 м находится примерно в 50-100 м от города. Лава уже подступает к домам на окраине.

Власти еще ранее эвакуировали граждан Гриндавика и близлежащих сел. В субботу они предупредили об опасности и перевезли людей в более безопасный регион.

Извержение вулкана, вид из высоты

Разлив лавы, фото с вертолета

Сейчас возле города работают спасатели. Обычным гражданским запрещено возвращаться в Гриндавик. В домах отключили электричество и воду.

В интернете появилось много фотографий и видео, на которых видно извержение лавы. На одном из них видно, как спасали машины для возведения дамбы.

Спасение машин от лавы

Лава все ближе к домам

Мощное извержение вулкана ставит под угрозу все вокруг

Напомним, что в последний раз мощное извержение вулкана возле Гриндавика произошло в декабре 2023 года. Около 4 тысяч человек эвакуировали. Только 100 человек решились вернуться домой после произошедшего. Также власти приняли решение закрыть спа-курорт "Голубая лагуна".

Бурление лавы в воскресенье, 14 января

Вулканическая опасность в этом регионе связана с появлением огромной трещины на самом вулкане. Она достигает примерно 3,5 км. Поэтому все населенные пункты возле этого вулкана может попросту затопить лавой.

Отметим, что в Исландии на данный момент находится 33 действующих вулкана. В Европе больше таким никто не может "похвастаться".

Ранее "Телеграф" писал, что в Сицилии проснулся самый активный вулкан в Европе Этна. Это произошло в ноябре 2023 года.