Дамби не справляються, лава підбирається до будинків: в Ісландії знову виверження вулкану біля міста Гріндавік (фото, відео)

Це вже другий випадок за останні два місяці

У неділю, 14 січня 2024 року, розпочалося потужне виверження вулкана біля ісландського міста Гріндавіка на південному заході країни. Біля населеного пункту з’явилася нова велика тріщина, а греблі з каміння та землі вже не справляються.

Метеорологічні служби попереджають, що лава вже підійшла на критичну відстань до міста. Про це повідомляє канал RÚV.

Лава дедалі ближче до міста

Захисні греблі навколо міста можуть не впоратися із потоком лави. Підземні поштовхи вже утворили в них пролом. Нова тріщина завдовжки 150 м знаходиться приблизно за 50-100 м від міста. Лава вже підходить до будинків на околиці.

Влада ще раніше евакуювала громадян Гріндавіка та прилеглих сіл. У суботу вони попередили про небезпеку та перевезли людей у безпечніший регіон.

Виверження вулкана, вид з висоти

Розлив лави, фото з вертольота

Нині біля міста працюють рятувальники. Звичайним цивільним заборонено повертатися до Гріндавіка. У будинках відключили електрику та воду.

В інтернеті з’явилося багато фотографій та відео з виверженням лави. На одному з них видно, як рятували машини для зведення захисної дамби.

Порятунок машин від лави

Лава все ближче до будинків

Потужне виверження вулкана ставить під загрозу все довкола

Нагадаємо, що востаннє потужне виверження вулкана біля Гріндавіка сталося у грудні 2023 року. Близько 4 тисяч людей евакуювали. Лише 100 людей зважилися повернутися додому після того, що сталося. Також влада прийняла рішення закрити спа-курорт "Блакитна лагуна".

Буріння лави у неділю, 14 січня

Вулканічна небезпека у цьому регіоні пов’язана з появою величезної тріщини на вулкані. Вона сягає приблизно 3,5 км. Тому всі населені пункти біля цього вулкана можуть опинитись під лавою.

Зазначимо, що в Ісландії на цей час знаходиться 33 активні вулкани. У Європі більше таким ніхто не може "похвалитися".

Раніше "Телеграф" писав, що в Сицилії прокинувся найактивніший вулкан у Європі Етна. Це сталося у листопаді 2023 року.