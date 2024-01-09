Число жертв землетрусу в Японії продовжує зростати: доля багатьох ще невідома

У країні продовжуються пошукові роботи

В Японії кількість жертв землетрусів, що сталися у понеділок, 1 січня, збільшилася до 180 осіб. Зокрема у місті Вадзима загинула 81 людина.

Про це повідомляє Kyodo. Також зазначається, що щонайменше 120 людей вважаються зниклими.

Екстрені служби не можуть з ними зв'язатися, щоб підтвердити їхнє розташування. Число постраждалих становить 565 осіб. У пунктах евакуації продовжують перебувати близько 28 тисяч жителів районів, які торкнулися землетрусами.

Японська поліція повідомила, що через руйнування інфраструктури в низці місць перекрито дороги, внаслідок чого у скрутному становищі опинилися щонайменше 3300 осіб, переважно в містах Вадзима та Сузу. Щоб покращити побутові умови постраждалих, префектура реалізує ініціативу "вторинної евакуації", в рамках якої людей переміщують із нинішніх місць евакуації до готелів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що після землетрусу, який струснув провінцію Ісікава в Японії, стався витік нафтопродуктів з однієї з атомних електростанцій.