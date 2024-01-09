Число жертв землетрясения в Японии продолжает расти: судьба многих еще неизвестна

В стране продолжаются поисковые работы

В Японии количество жертв землетрясений, произошедших в понедельник, 1 января, увеличилось до 180 человек. В том числе в городе Вадзима погиб 81 человек.

Об этом сообщает Kyodo. Также отмечается, что по меньшей мере 120 человек числятся пропавшими.

Экстренные службы не могут с ними связаться, чтобы подтвердить их расположение. Число пострадавших составляет 565 человек. В пунктах эвакуации продолжают находиться около 28 тысяч жителей районов, которых коснулись землетрясения.

Японская полиция сообщила, что из-за разрушения инфраструктуры в ряде мест перекрыты дороги, в результате чего в затруднительном положении оказались не менее 3300 человек, преимущественно в городах Вадзима и Сузу. Чтобы улучшить бытовые условия пострадавших, префектура реализует инициативу "вторичной эвакуации", в рамках которой людей перемещают из нынешних мест эвакуации в гостиницы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что после землетрясения, встряхнувшего провинцию Исикава в Японии, произошла утечка нефтепродуктов из одной из атомных электростанций.