Довелося евакуювати ціле місто: в Ісландії почалося потужне виверження вулкана (фото, відео)

З жовтня в Ісландії спостерігається підвищена сейсмічна активність

На південному заході Ісландії на півострові Рейк’янес після низки сильних землетрусів сталося виверження вулкана. Виверження розпочалося за 4 км на північний схід від містечка Гріндавік 18 грудня о 22:17 за місцевим часом (о 00:17 19 грудня за Києвом).

Про це повідомило ісландське Метеорологічне бюро, пише Бі-бі-сі. Зазначається, що раніше з рибальського містечка Гріндавік було евакуйовано близько 4 тисяч осіб, а геотермальний курорт "Блакитна лагуна", що розташований неподалік, було закрито.

Ісландські фахівці наголосили, що сейсмічна активність рухається у бік цього міста. Довжина тріщини у вулкані становить близько 3,5 км, лава тече зі швидкістю близько 100-200 кубічних метрів за секунду, додали у відомстві.

Метеорологічне бюро Ісландії зазначає, що це набагато більше, ніж при попередніх виверженнях на півострові Рейк’янес за останні роки. З кінця жовтня в районі столиці країни Рейк’явіка спостерігається підвищена сейсмічна активність, там було зареєстровано тисячі підземних поштовхів.

На фотографіях та відео, опублікованих у соцмережах, видно, як лава виривається із вулкана. За годину до цього в цьому районі було зафіксовано низку землетрусів, або так званий сейсмічний рій. Вертоліт берегової охорони відправлено до району, щоб підтвердити точне місцезнаходження та розміри виверження, повідомили в ісландському Метеорологічному бюро.

Зважаючи на все, виверження сталося недалеко від Хагафелла, міста на південь від столиці. Старший офіцер цивільної оборони Відір Рейніссон повідомив національній телекомпанії RUV, що виверження сталося швидко і, судячи з усього, було "досить великим".

За його словами, лава тече у всіх напрямках із великої тріщини у вулкані. "Лава виривалася з вулкана високими струменями, тож, судячи з усього, виверження було потужним на самому початку", — сказав він.

Виверження можна спостерігати з Рейк’явіка, який знаходиться приблизно за 42 км на північний схід від Гріндавіка. Один з очевидців у місті розповів, що половина неба у напрямку Гріндавіка червоного кольору, у повітря підіймаються клуби диму, а поліція просить людей триматися подалі від цього району.

Прем’єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір сказала, що сподівається на позитивний ефект від нещодавно збудованих захисних споруд. Президент Гудні Йоганнессон зазначив, що головним пріоритетом є збереження життя людей, але при цьому будуть зроблені всі зусилля для захисту будівель.

У квітні 2010 року виверження вулкана Ейяфьяллайокудль спричинило найбільше з часів Другої світової війни закриття європейського повітряного простору через велику хмару попелу. Збитки оцінювалися у 1,5-2,5 млрд євро.

Місто Гріндавік на карті

Нагадаємо, 12 листопада на італійському острові Сицилія сталося виверження вулкана Етна. Висота лавового фонтану склала приблизно 4500 метрів над рівнем моря.