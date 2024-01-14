Скандальная поставщик "яиц по 17" Глиняная продала отели в Хорватии, а затем заявила о краже: что известно

Сумка с деньгами исчезла за считанные секунды

Владелец компании "Актив компани" Татьяна Глиняная, известная как поставщик продуктов для ВСУ по завышенной цене, в том числе и яиц по 17 грн, продала свои три гостиницы в Сплите (Хорватия). Сделала это она после огласки в СМИ о наличии недвижимости за границей.

После продажи Глиняна заявила в полицию, что сумку с вырученными деньгами у нее украли. Об этом пишет издание Kurir.

Из-под молотка ушли ее частицы в гостиницах "Mirari", "Ora" и "Luxe". Глиняна передала право собственности Диану Яхефендичу, самому известному предпринимателю из Сплита.

Также СМИ выяснили, что у скандально известной предпринимательницы еще дом в 545 квадратных метров в Стомарице. Именно напротив него она в тот день неосторожно оставила сумку, которая исчезла в считанные секунды. Предварительно известно, что в это время перед домом проехал только грузовик коммунальных служб, не имеющий отношения к пропавшим вещам.

Местные СМИ сообщают, что в пропавшей сумке находились ноутбук, USB, пять мобильных телефонов, личные документы, банковские карты и 16 тыс. евро, а общая сумма ущерба составляет 27 тыс. евро.

Глиняна сообщила о воровстве в полицию.

"10 января в отделение полиции Макарской поступило сообщение о потере сумки, которая осталась без присмотра в районе Брела. Внутри находился компьютер, деньги и другие вещи, а также поступило заявление о совершении уголовного преступления – краже", – сообщает полиция.

Отмечается, что на территории дома размещено не менее 10 камер видеонаблюдения.

Ранее "Телеграф" писал, что мэр Киева Виталий Кличко стал владельцем шикарного дома в Германии. Его стоимость составляет четверть миллиарда гривен.