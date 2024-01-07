Кличко стал владельцем роскошного дома в Германии стоимостью 227 миллионов гривен: подробности

Площадь дома составляет 750 кв. м

Городской глава Киева Виталий Кличко обзавелся шикарным домом в Германии. Его стоимость составляет четверть миллиарда гривен.

Данная информация внесена в декларацию столичного мэра. Там отмечено, что цена этого дома за границей — 227,65 млн. грн.

Так, по данным документа, дом площадью 750 кв. м находится в Гамбурге, крупном портовом городе на севере Германии. Там же отмечено, что это жилье Виталий Кличко получил от компании Maximum I LLC, которая принадлежит его родному брату Владимиру Кличко, в виде "погашения задолженности в неденежном выражении".

Также Владимир Кличко вернул своему брату Виталию долг в размере 6,7 млн гривен. Это произошло 20 декабря 2023 года. В тот день киевскому мэру также в собственность был передан дом.

Добавим, что с того же 20 декабря супруга Кличко Наталья Егорова владеет автомобилем LAND ROVER DISCOVERY (2013 года выпуска). Стоимость этой легковушки составила 911 436 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что поставщик "яиц по 17 гривен" для ВСУ Татьяна Глиняна приобрела дорогую недвижимость в Хорватии. Речь идет о покупке отеля.