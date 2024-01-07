Кличко став власником розкішного будинку в Німеччині вартістю 227 мільйонів гривень: подробиці

Площа будинку складає 750 кв. м

Міський голова Києва Віталій Кличко став власником шикарного будинку у Німеччині. Його вартість складає чверть мільярда гривень.

Цю інформацію внесено до декларації столичного мера. Там зазначено, що ціна цього будинку за кордоном – 227,65 млн грн.

Так, за даними документа, будинок площею 750 кв. м знаходиться у Гамбурзі, великому портовому місті на півночі Німеччини. Там же відмічено, що це житло Віталій Кличко отримав від компанії Maximum I LLC, яка належить його рідному брату Володимиру Кличку у вигляді "погашення заборгованості у негрошовому виразі".

Також Володимир Кличко повернув своєму братові Віталію борг у розмірі 6,7 млн гривень. Це сталося 20 грудня 2023 року. Того дня київському меру також у власність було передано будинок.

Додамо, що з того ж 20 грудня дружина Кличка Наталія Єгорова володіє автомобілем LAND ROVER DISCOVERY (2013 року випуску). Вартість цього легковика склала 911 436 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що постачальник "яєць по 17 гривень" для ЗСУ Тетяна Глиняна придбала дорогу нерухомість у Хорватії. Йдеться про покупку готелю.