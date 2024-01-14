Скандальна постачальниця "яєць по 17" Глиняна продала готелі у Хорватії, а потім заявила про крадіжку: що відомо

Сумка з грошима зникла за лічені секунди

Власниця компанії "Актив компані" Тетяна Глиняна, яка відома як постачальниця продуктів для ЗСУ за завищеною ціною, зокрема і яєць по 17 грн, продала свої три готелі в Спліті (Хорватія). Зробила це вона після розголосу в ЗМІ про наявність нерухомості закордоном.

Після продажу Глиняна заявила у поліцію, що сумку з вторгованими грошима у неї вкрали. Про це пише видання Kurir.

З-під молотка пішли її частки в готелях "Mirari", "Ora" і "Luxe". Глиняна передала право власності Діяну Яхєфендічу, найвідомішому підприємцю зі Спліту.

Також ЗМІ зʼясували, що скандально відома підприємиця має ще будинок у 545 квадратних метрів у Стомариці. Саме навпроти нього вона того дня необережно залишила сумку, яка зникла за лічені секунди. Попередньо відомо, що в цей час перед будинком проїхала лише вантажівка комунальних служб, яка не має відношення до зниклих речей.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у зниклій сумці були ноутбук, USB, п'ять мобільних телефонів, особисті документи, банківські картки та 16 тис. євро, а загальна сума збитків становить 27 тис. євро.

Глиняна повідомила про крадіжку в поліцію.

"10 січня до відділення поліції Макарської надійшло повідомлення про втрату сумки, яка залишилася без нагляду в районі Брела. Всередині знаходився комп’ютер, гроші та інші речі, а також надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення – крадіжки", – повідомляє поліція.

Зазначається, що на території будинку розміщено щонайменше 10 камер відеоспостереження.

Раніше "Телеграф" писав, що міський голова Києва Віталій Кличко став власником шикарного будинку у Німеччині. Його вартість складає чверть мільярда гривень.