Город едва не утонул в лаве: впечатляющие кадры извержения в Исландии попали на фото и видео

Из-за извержения пришлось эвакуировать всех жителей города

В воскресенье, 14 января, на юго-западе Исландии возле города Гриндавик началось мощное извержение вулкана. Лава достигла населенного пункта и охватила несколько домов.

Как сообщает канал RÚV, по состоянию на утро понедельника, 15 января, поток лавы вдоль защитной стены, построенной к северу от города, уменьшился. Согласно новой информации Метеорологического бюро Исландии, поток лавы может останавливаться

Отмечается, что лава следует преимущественно из двух-четырех отверстий на северной трещине. Эта трещина открылась 14 января незадолго до 8 утра.

Южная трещина, появившаяся в воскресенье в полдень у самых северных домов в Гриндавике, почти перестала извергаться. Поздним вечером поток потерял свою энергию и, кажется, прекратился.

Геофизик Магнус Туми Гудмундссон отметил, что южная трещина – ближайшая к городу и охватившая три дома – прекратила извержение. Кроме того, по его словам, извержение утихло в другой, большей трещине. Однако геофизик подчеркнул, что пока невозможно сказать, как долго еще продлится извержение.

Следует отметить, что за извержением можно наблюдать онлайн. С ноября 2023 года проводится трансляция с полуострова.

Напомним, 18 декабря 2023 года на юго-западе Исландии на полуострове Рейкьянес в 4 км северо-восточнее городка Гриндовик после ряда сильных землетрясений произошло извержение вулкана.