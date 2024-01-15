Місто ледь не потонуло в лаві: вражаючі кадри виверження в Ісландії попали на фото та відео

Через виверження довелося евакуювати всіх мешканців міста

У неділю, 14 січня, на південному заході Ісландії біля міста Гріндавік розпочалося потужне виверження вулкана. Лава досягла населеного пункту та охопила декілька будинків.

Як повідомляє канал RÚV, станом на ранок понеділка, 15 січня, потік лави вздовж захисної стіни, побудованої на північ від міста, зменшився. Згідно з новою інформацією Метеорологічного бюро Ісландії, потік лави може зупинятися

Зазначається, що лава випливає переважно з двох-чотирьох отворів на північній тріщині. Ця тріщина відкрилася 14 січня незадовго до 8 ранку.

Південна тріщина, яка з’явилася в неділю опівдні біля найпівнічніших будинків у Гріндавіку, майже перестала вивергатися. Пізно ввечері потік втратив свою енергію і, здається, припинився.

Геофізик Магнус Тумі Гудмундссон зазначив, що південна тріщина – найближча до міста і яка охопила три будинки – припинила виверження. Крім того, за його словами, виверження вщухло в іншій, більшій тріщині. Однак геофізик підкреслив, що наразі неможливо сказати, як довго ще триватиме виверження.

Слід зазначити, що за виверженням можна спостерігати онлайн. З листопада 2023 року проводиться трансляція з півострова.

Нагадаємо, 18 грудня 2023 року на південному заході Ісландії на півострові Рейк’янес за 4 км на північний схід від містечка Гріндавік після низки сильних землетрусів сталося виверження вулкана.