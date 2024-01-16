Нет уверенности: эксперт объяснил, почему Тайвань опасается поражения Украины

Тайвань изучает опыт Украины в войне с РФ

В Украине впервые так внимательно наблюдали за выборами на Тайване, где победил сторонник сближения с Западом Лай Цзинде. Однако это островное государство является одним из самых крупных и недооцененных союзников Украины в Азии.

Об этом в статье для "Телеграфа" пишет эксперт по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий. В то же время он подчеркнул, что в Тайбэе (столице Тайваня — Ред.) также внимательно наблюдают за событиями в российско-украинской войне.

Кроме того, эксперт отметил, что в Пекине также внимательно изучают уроки российско-украинской войны. По его словам, Китай даже частично вовлечен в помощь России.

Ганоцкий подчеркивает, что гипотетическая победа России в войне против Украины станет триггером для Китая в вопросе атаки на Тайвань. По его мнению, причина заключается в ослаблении позиций США и потере доверия к гарантиям безопасности Вашингтона, которые имеет и Тайвань.

"Такое развитие событий откроет окно возможностей для Си Цзиньпина, потому что нет уверенности в американском вмешательстве в случае войны в Тайваньском проливе. Отсюда и заключается такая заинтересованность Тайбэя в недопущении поражения Украины. Жаль, что на Капитолийском холме в Вашингтоне не все это понимают", — подытожил он.

Детальнее о выборах на Тайване и перспективах войны с Китаем читайте в материале "Телеграфа": "Отложенная война: какой путь избрал Тайвань и решится ли Китай на открытое вторжение?"

Напомним, аналитики Bloomberg прогнозируют, что в случае возможного нападения Китая на Тайвань и участия в этом конфликте США, обещавших защищать остров, последствия для мировой экономики будут гораздо серьезнее, чем от военных действий в Украине и пандемии COVID. Вероятная война за Тайвань может стоить миру в $10 трлн.