Разрушительное цунами Индонезии: количество жертв увеличилось до 429 человек

Новости мира: Количество жертв в Индонезии неумолимо растет, власти недоумевают, почему спецслужбы не предупредили об угрозе.

В следствии разрушительного цунами в Индонезии, которое началось на выходных, количество жертв увеличилось до 429 человек. Об этом сообщил представитель Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

При этом власти страны в недоумении, почему службы не предупредили о таком проишествии местных жителей. Президент Индонезии Джоко Видодо требует соответствующие ведомства проверить оборудование и срочно заменить вышедшие из строя элементы общенациональной системы раннего предупреждения цунами.

While the world watches Indonesia's tsunami - no one notices Indonesia has launched helicopter attacks on West Papua villages - dozens dying in phosphorus bombings pic.twitter.com/XAEH9yVi78 — Michael Field (@MichaelFieldNZ) 23 декабря 2018 г.

ERUPTION: Footage shows Anak Karakatau erupting on the Krakatoa island chain, which is believed to have triggered a deadly tsunami in Indonesia that has claimed more than 200 lives, and injuring more than 800 others. https://t.co/SBKlq4FAkG pic.twitter.com/tHlFGrQxnE — ABC News (@ABC) 23 декабря 2018 г.

#UPDATE The death toll from a volcano-triggered tsunami in Indonesia has risen to 281, with more than 1,000 people injured, according to the national disaster agency https://t.co/X0uXwmIy2F pic.twitter.com/t9vchBVlR9 — AFP news agency (@AFP) 24 декабря 2018 г.

Indonesia tsunami in pictures: The deadly wave of destruction along Sunda Strait coast https://t.co/sR9Kf41YxO pic.twitter.com/Hx2oJtEzcx — Newsweek (@Newsweek) 24 декабря 2018 г.

For those looking for family members and loved ones missing after the #tsunami in Indonesia, we can help: https://t.co/8ZlaISyA8Y pic.twitter.com/nAmNTtnoPu — ICRC (@ICRC) 24 декабря 2018 г.

Smoke billows out from the top of the volcano that triggered a deadly tsunami in Indonesia the day before. https://t.co/VscZunu7NK pic.twitter.com/slazG1vbJB — USA TODAY Video (@usatodayvideo) 24 декабря 2018 г.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Индонезии в связи с последствиями цунами, в результате которого погибли более 200 человек.

По состоянию на утро 24 декабря, число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 281 человека, число пострадавших превысило 1 тыс. человек, сообщил журналистам представитель Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.

Граждан Украины среди пострадавших в результате цунами в Индонезии, по предварительной информации, нет, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Ранее сообщалось о гибели 373 человек.