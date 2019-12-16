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В Китае на 3D-принтере создали стену для защиты от наводнений (Видео)

В Китае на 3D-принтере создали стену для защиты от наводнений (Видео)
05:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В Китае на 3D-принтере напечатали стену, которая будет защищать от наводнений.

В китайском городе Сучжоу закончили строительство крупнейшего объекта, который создали с помощью 3D-принтера.

Компания Winsun свела 500-метровую стену для защиты от наводнений. Об этом сообщает 3D Printing Media Network, передает Громадське. Конструкцию создали из отдельных деталей, но в полностью собранном виде она считается крупнейшим объектом, распечатанным на 3D-принтере.

Облицовочная стена позволит защитить береговую линию от воздействия воды при наводнениях - она поглощает энергию волн. Обычно строения используют при облагораживании каналов и рек, чтобы защитить сушу от размывания.

Облицовочные стены часто требуют разработки индивидуальных кирпичей и дамб, поэтому считаются крайне дорогими и сложными проэктами.

В процессе строительства облицовочных стен часто наносят вред окружающей среде - берег приходится менять искусственно. Как пояснили в Winsun, 3D-печать позволила не поменять береговую линию, а также оказалась куда дешевле и проще обычного.

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Китай, Наводнения, 3D-принтер, Стена.
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