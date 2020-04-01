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Не шутите с коронавирусом: ряд стран призвали с ответственностью отнестись ко Дню смеха

Не шутите с коронавирусом: ряд стран призвали с ответственностью отнестись ко Дню смеха
02:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Правительства ряда стран предостерегли сограждан от шуток на тему коронавируса в День смеха.

Несколько стран, среди которых Таиланд, Германия и Индия, обратились с призывом к согражданам не распространять шутки на тему коронавируса в День смеха, 1 апреля, сообщает во вторник издание The Hill.

Так, власти Таиланда объявили, что шутки на эту тему могут повлечь за собой наказание до пяти лет лишения свободы.

"Не лгите завтра, не распространяйте ложную информацию о ситуации COVID-10 и об инфекции", - заявили власти страны на своей странице в Twitter.

Управление кибербезопасности штата Махараштра в Индии, в свою очередь, пообещало возбудить уголовное дело против любого, кто распространяет дезинформацию или слухи о COVID-19.

"Завтра 1 апреля. Ежегодная традиция праздника "День дурака" уже началась в WhatsApp и социальных сетях. Государственное правительство не позволит никому распространять слухи и панику о новом коронавирусе", - предостерегли власти штата.

В министерстве здравоохранения ФРГ также предостерегли от юмора на тему коронавируса.

По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, по всему миру зарегистрировано 838 061 случаев COVID-19. Скончались 40 708 человек, выздоровели 174 115.

Напомним: 

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Германия, Индия, Таиланд, Коронавирус, День смеха, 1 апреля.
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