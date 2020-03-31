Меры по COVID-19: В Грузии ввели "сухой закон"

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Грузии запретили продажу алкогольных напитков.

В Грузии с 31 марта до окончания чрезвычайного положения (21 апреля) запрещено функционирование всех объектов по реализации алкогольных напитков.

Об этом пишет "Грузия.Online" со ссылкой на постановление правительства о мерах по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19.

"На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения", - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства.

При этом отмечается, что в течение всего периода действия режима чрезвычайного положения, деятельность ресторанов, объектов общественного питания, в том числе действующих при предприятиях и организациях, допускается только обслуживание с доставкой на место или вывозом продукта транспортным средством (т.н. "драйвом") без допуска потребителя в реализационное пространство.

Издание добавляет, что Грузия с 31 марта переведена на общий карантин. С 21:00 до 06:00 будет действовать комендантский час - передвижение по городу запрещается пешком и на автотранспорте без соответствующего пропуска. Закрыты все торговые объекты, кроме продуктовых магазинов, аптек и отделений банков.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 110 случаев заражения коронавируса, из них 21 человек вылечился. В стационарах под наблюдением врачей находятся 278 пациентов, в режиме карантина - 4 тыс. 995 человек.

Напомним:

По состоянию на 10 утра 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.