В Азербайджане - 63 новых случая COVID-19

Новости мира:Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 584 человек.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 63 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб.

"Состояние 14 из них тяжелое, 21- средней тяжести, остальных - стабильное", - отмечает штаб.4

Накануне сообщалось, что общее число инфицированных составляет 521. Таким образом, общее число зараженных достигло 584.

"В настоящее время в больницах специального режима на лечении находятся 547 человек", - подчеркивает штаб.

Еще 32 человека вылечились, пятеро - скончались.

Напомним, в мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек.

Мы ведем ежедневную хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19