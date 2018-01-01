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В Иране во время акции протеста застрелили полицейского
Новости мира: Протестующий открыл огонь по стражам правопорядка в понедельник во время манифестации в иранском городе Неджефабад, убив одного полицейского и ранив еще троих.
“Манифестанты открыл огонь по полицейским из охотничьего ружья в городе Неджефабад. В результате три человека пострадали, один убит”, - цитирует агентство Reuters представителя полиции Саида Монтазери аль-Махди.
В результате акций протеста в Иране погибли 12 человек
Напоминаем, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Иран успешной страной и предположил, что в стране пришло время для перемен. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.
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