В Иране во время акции протеста застрелили полицейского

“Манифестанты открыл огонь по полицейским из охотничьего ружья в городе Неджефабад. В результате три человека пострадали, один убит”, - цитирует агентство Reuters представителя полиции Саида Монтазери аль-Махди.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Иран успешной страной и предположил, что в стране пришло время для перемен. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.