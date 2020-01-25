Лучший антистресс: австралийские пожарные в свободное время кормят коал (Фото)

Новости мира:В Австралии пожарные в свободное время помогают парку дикой природы.

Австралийские пожарные в свободное от работы время помогают для парка дикой природы Клиленда на юге Австралии.

Помощь заключается в кормлении коал, спасенных из пламени во время масштабных лесных пожаров на континенте.

Лесные пожары начались в Австралии в октябре 2019 года и с тех пор в стране выгорело уже около 15 млн га, тысячи домов были уничтожены. Жертвами стихии стали 27 человек.

После пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс, дожди смыли пепел и осадок в реку Маклей, в результате чего погибли сотни тысяч рыб.

Позже Австралию накрыли пылевые бури, а в столице страны Канберре выпал град с мячик для гольфа величиной.

На этом неприятности не закончились, так, жителей города Сидней предупредили о нашествии очень ядовитых созданий. Речь идет о так называемых воронковых пауках, яд которых не опасен для животных, но смертелен практически для любого человека.

Сегодня же на территории Австралии зафиксировали первый случай заболевания новым смертельным коронавирусом.