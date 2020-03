Covid-19: Канадские пивоварни "мобилизуют свою программу противостояния катаклизмам"

Большая канадская пивоваренная сеть "Labatt" переоборудует ряд своих предприятий под производство дезинфекторов для рук.

Об этом говорится в распространенном компанией пресс-релизе.

"Канадская пивоварня "Labatt" вновь мобилизует свою программу противостояния катаклизмам и впервые по всей стране начинает процесс перевода производства с пива на дезинфекторы для рук в поддержку национальных усилий по борьбе с распространением Covid-19", - сообщили в компании.

Отмечается, что первая партия в 50 тысяч дезинфекторов будет бесплатно передана благотворительным организациям, а также тем, кто "находится на передовой борьбы, и партнерам в ресторанном и барном бизнесе, которые играют важную роль в приготовлении еды на вынос".

Всего пять заводов компании в четырех провинциях перейдут на производство дезинфекторов.

В компании добавили, что уже 12 раз перепрофилировали свои производственные мощности, в попытке помочь канадцам во время катаклизмов, однако, впервые пивоваренные заводы будут выпускать дезинфекторы. Раньше вместо пива "Labatt" разливал в банки питьевую воду, которую бесплатно передавал в регионы, где происходили природные катаклизмы, вроде пожаров или наводнений.

At Labatt, we care about the health and safety of our communities. That’s why we’re mobilizing our breweries to produce and distribute 50,000 bottles of hand sanitizer to support @foodbankscanada, front line workers and partners in the restaurant and bar industry. #COVID19 pic.twitter.com/9BxRbQKIMg

— Labatt Breweries (@LabattBreweries) March 22, 2020