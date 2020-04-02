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Защита медиков в период пандемии: Канада выделит два миллиарда на закупку снаряжения

Защита медиков в период пандемии: Канада выделит два миллиарда на закупку снаряжения
05:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канада закупит защитное снаряжение для медиков на $1,4 миллиарда.

Федеральное правительство Канады выделило 2 млрд долларов (1,4 млрд долл. США) на оптовую закупку защитного медицинского снаряжения для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Наше правительство выделяет $2 млрд на закупку индивидуального защитного снаряжения... Речь идет о такой продукции, как маски и щитки для лица, перчатки, системы искусственной вентиляции легких, наборы для тестирования и дезинфекторы для рук", - отметил Трюдо.

По его словам, приоритетом для правительства является максимальная защита работников медицинской сферы.

"Персональное защитное снаряжение – ключевая вещь для защиты наших медиков, которые находятся на передовой этой борьбы. Мы круглосуточно работаем над получением необходимых поставок. Мы координируем работу с провинциями и территориями, департаментом здравоохранения и экспертами, чтобы обеспечить медиков всем необходимым", - подчеркнул канадский лидер.

Он добавил, что правительство ожидает несколько поставок в течение следующих дней и пообещал "продолжать упорно работать, чтобы доставить эти вещи туда, где в них нуждаются".

Трюдо объяснил, что до сих пор система здравоохранения Канады не испытывала дефицита, однако ей следует готовиться к худшим сценариям развития эпидемии, запасаясь всем необходимым.

Напомним: 

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Канада, Пандемия, Коронавирус, Джастин Трюдо.
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