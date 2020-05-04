Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу

Новости мира:Несколько стран на этой неделе смягчают жесткие меры изоляции, введенные из-за пандемии COVID-19.

Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

В Сербии с понедельника открываются кафе и рестораны, а также начинает работать общественный транспорт.

В Испании возобновит работу можно будет книжным магазинам, парикмахерским, мастерским по ремонту обуви и одежды, а также кафе и ресторонам, которые готовят еду на вынос.

В Малайзии полностью снимается режим ограничений на передвижение, предприятия возвращаются к обычной работе.

Кроме того, в Италии разрешается работа баров и ресторанов на вынос, возбновляются промышленное производство и строительство, могут по решению местных властей быть открыты парки и спортивные секции.

Бельгия разрешает работу компаний, которые не связаны с массовым взаимодействием с клиентами.

В Греции снимается большая часть ограничений на передвижение и открываются некоторые магазины.

На Кипре начинают работать туристические агентства, большинство магазинов, молитвы в храмах (но не более 10 человек) и будут ослаблены ограничения по передвижению.

Вместе с тем в Польше заработают отели и торговые центры при условии ограниченного числа посетителей.

Работа госучреждений, а также пищевой промышленности, строительной отрасли и сферы услуг возобновится в Тунисе.

Ряд сфер вернется к работе в Армении и Казахстане.

Как сообщалось, по последним данным в мире зафиксировано более 3,5 млн заболевших коронавирусом, при этом выздоровели 1,15 млн человек, а умерли 248 тыс.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины