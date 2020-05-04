Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 3 мая: "коронакризис", заявление Шредера, Тищенко о "Велюре" и другое
Итоги дня 3 мая: "коронакризис", заявление Шредера, Тищенко о "Велюре" и другое
Грозы накроют всю Украину: прогноз погоды на неделю
Грозы накроют всю Украину: прогноз погоды на неделю
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Рецепт дня: Апельсиновые сырники
Рецепт дня: Апельсиновые сырники

Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу

Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
07:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Несколько стран на этой неделе смягчают жесткие меры изоляции, введенные из-за пандемии COVID-19.

Ряд стран с понедельника, 4 мая, начинает смягчать или отменять ограниничительные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

В Сербии с понедельника открываются кафе и рестораны, а также начинает работать общественный транспорт.

В Испании возобновит работу можно будет книжным магазинам, парикмахерским, мастерским по ремонту обуви и одежды, а также кафе и ресторонам, которые готовят еду на вынос.

В Малайзии полностью снимается режим ограничений на передвижение, предприятия возвращаются к обычной работе.

Кроме того, в Италии разрешается работа баров и ресторанов на вынос, возбновляются промышленное производство и строительство, могут по решению местных властей быть открыты парки и спортивные секции.

Бельгия разрешает работу компаний, которые не связаны с массовым взаимодействием с клиентами.

В Греции снимается большая часть ограничений на передвижение и открываются некоторые магазины.

На Кипре начинают работать туристические агентства, большинство магазинов, молитвы в храмах (но не более 10 человек) и будут ослаблены ограничения по передвижению.

Вместе с тем в Польше заработают отели и торговые центры при условии ограниченного числа посетителей.

Работа госучреждений, а также пищевой промышленности, строительной отрасли и сферы услуг возобновится в Тунисе.

Ряд сфер вернется к работе в Армении и Казахстане.

Как сообщалось, по последним данным в мире зафиксировано более 3,5 млн заболевших коронавирусом, при этом выздоровели 1,15 млн человек, а умерли 248 тыс.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве перекроют еще один путепровод
02 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
03 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
04 ДТП в Хмельницкой области: есть погибший (Видео)
05 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Ряд стран начинает смягчать ограничения по коронавирусу
Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса
Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса
Трамп: От коронавируса могут умереть 100 тысяч американцев
Трамп: От коронавируса могут умереть 100 тысяч американцев
Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции
Оставайтесь и играйте дома: Дудл-марафон от Google для скучающих в самоизоляции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь