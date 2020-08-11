Этнические "разборки" в Конго: почти два десятка погибших

По меньшей мере 19 мирных жителей были убиты и двое ранены в результате нападений на три деревни в неспокойной восточной провинции Демократической Республики Конго (ДРК) Итури, сообщил в понедельник местный вождь Иннокент Мадукадала.

Атаки произошли в воскресенье в районе Баньяли Кило, сообщил Мадукадала агентству AFP, обвинив Кооператив развития Конго (CODECO), вооруженную группу, обвиняемую в этнических нападениях.

"Они убили 19 человек ... некоторые были убиты мачете, а других застрелили", - сказал он.

CODECO происходит из этнической группы ленду, преимущественно фермерских общин, которое исторически конфликтовало с хема, группой торговцев и скотоводов.

Две общины были втянуты в кровавый конфликт между 1999-2003 годами, который привел к первой зарубежной военной миссии Европейского Союза - краткосрочной операции "Артемида".

Мадукадала сообщил, что пять человек были убиты в результате скоординированного нападения в деревне Лисей, а также двое других в соседнем Чулу и 12 человек в Алоисе.