Этнические "разборки" в Конго: почти два десятка погибших

Атаки произошли в воскресенье в районе Баньяли Кило, сообщил Мадукадала агентству AFP, обвинив Кооператив развития Конго (CODECO), вооруженную группу, обвиняемую в этнических нападениях.
"Они убили 19 человек ... некоторые были убиты мачете, а других застрелили", - сказал он.
CODECO происходит из этнической группы ленду, преимущественно фермерских общин, которое исторически конфликтовало с хема, группой торговцев и скотоводов.
Две общины были втянуты в кровавый конфликт между 1999-2003 годами, который привел к первой зарубежной военной миссии Европейского Союза - краткосрочной операции "Артемида".
Мадукадала сообщил, что пять человек были убиты в результате скоординированного нападения в деревне Лисей, а также двое других в соседнем Чулу и 12 человек в Алоисе.