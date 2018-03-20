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Дипломаты РФ покидали Британию на самолете из "кокакинового дела"
19:22 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер
Новости мира: Высланные дипломаты РФ покинули Британию на самолете, фигурирующем в кокаиновом деле.
Российские дипломаты, которых выслали из Лондона из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, сегодня покинули территорию Великобритании.
Об этом сообщает Sky News.
Британский телеканал опубликовал фотографии из аэропорта "Станстед", откуда улетали 23 российских дипломата и члены их семей, всего около 80 человек.
Примечательно, что дипломаты отправились в Москву на самолете Ил-96 с бортовым номером RA-96023, принадлежащем Управлению делами президента России.
Этот лайнер фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, который нашли в российском посольстве в Буэнос-Айресе.
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