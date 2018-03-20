Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии Президент Украины посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
Новости: Европа готовит ответ США на введение пошлин на сталь и алюминий Европа готовит ответ США на введение пошлин на сталь и алюминий
Новости: Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана Украинские паралимпийцы вернулись из Пхенчхана
Новости: Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018 Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018
X

Дипломаты РФ покидали Британию на самолете из "кокакинового дела"

Самолете Ил-96
19:22 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: Высланные дипломаты РФ покинули Британию на самолете, фигурирующем в кокаиновом деле.

Российские дипломаты, которых выслали из Лондона из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, сегодня покинули территорию Великобритании.

Об этом сообщает Sky News.

Британский телеканал опубликовал фотографии из аэропорта "Станстед", откуда улетали 23 российских дипломата и члены их семей, всего около 80 человек.

Примечательно, что дипломаты отправились в Москву на самолете Ил-96 с бортовым номером RA-96023, принадлежащем Управлению делами президента России.

Этот лайнер фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, который нашли в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, "Кокаиновое дело", Великобритания, Дипломаты РФ, РФ, Сергей Скрипаль.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Юнкер поздравил Путина с переизбранием Политики Исландии могут бойкотировать ЧМ-2018 в России ФРГ и Польша не договорились по "Северному Потоку"

Последние новости

Смех до слез: вот как девушки возвращаются с ночных гуляний в клубах Роналду - лучший португальский футболист по итогам 2017 года Стало известно, кого ждет смерть от внезапного инфаркта
Сегодня читают
01 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
02 Гороскоп на сегодня, 20 марта 2018: все знаки зодиака
03 Сколько стоят хорошие б/у машины из Франции на авторынке в Литве (Видео)
04 Погба перед матчем с Россией покрасился в желто-синий цвет
05 Ученые заявили, что перед динозаврами на Земле господствовали предки млекопитающих
Новости сегодня
20:19 Милевский отдал решающий ассист в матче Кубка Беларуси (Видео)
20:18 Распознать эмоции других людей можно по едва уловимым изменениям цвета их лица
20:13 И смех, и слезы: так выглядит женское разочарование от покупок в интернете
20:03 Вацко проанализировал матч "Рома" - "Шахтер"
19:52 "Рассказ служанки" 2 сезон: дата выхода сериала (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рубану объявили новое подозрение Рубану объявили новое подозрение
Новости: Украина и Катар отменили визы Украина и Катар отменили визы
Новости: ГПУ направила Януковичу повестки в суд ГПУ направила Януковичу повестки в суд
Новости: Употребление этого любимого многими напитка позволяет активно худеть Употребление этого любимого многими напитка позволяет активно худеть
Добавить комментарий
0