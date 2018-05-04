https://telegraf.com.ua/files/2018/05/0001-258bbca0-5a7cc091-ce62-f94f074022-150x90.jpg Мир, Европа https://telegraf.com.ua/mir/europa/4044759-v-minske-nachalos-zasedanie-trehstoronney-kontaktnoy-gruppyi-3.html
В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы
Новости мира: Сегодня Украина ожидает от РФ и ее представителей конкретного ответа относительно предложения передать им 23 осужденных россиян.
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.
"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении Олифер.
Как сообщалось ранее, 27 апреля представитель РФ в группе Борис Грызлов заявил, что сейчас проходит подготовка к возможности обмена пленными в формате "всех на всех".
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