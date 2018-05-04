Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении Олифер.

Как сообщалось ранее, 27 апреля представитель РФ в группе Борис Грызлов заявил, что сейчас проходит подготовка к возможности обмена пленными в формате "всех на всех".