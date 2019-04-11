В Греции благодаря врачам на свет появилось "дитя трех родителей"

Новости мира: В Греции 32-летняя женщина родила здорового мальчика, для рождения которого врачи Греции и Испании использовали генетический материал трех людей.

Врачи Греции и Испании совместными силами использовали генетический материал трех людей, чтобы вылечить от бесплодия женщину и дать ей возможность родить ребенка.

Отмечается, что женщина родила мальчика весом 2,9 килограмма, мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Врачи утверждают, что таким способом смогут помочь бесплодным парам во всем мире.

По информации, 32-летняя новоиспеченная мама из Греции ранее пережила четыре неудачные попытки искусственного оплодотворения. Однако, у ее сына есть небольшое количество генетического материала женщины-донора, так как митохондрии имеют собственную ДНК.

Доктор Панагиотис Псафас из Афин заявил, что очень гордится тем, что теперь можно объявить о международной инновации в сфере вспомогательной репродукции. Теперь, у врачей есть возможность сделать рождение ребенка реальностью для женщин с несколькими неудачными попытками искусственного оплодотворения или редким генетическим заболеванием митохондрий.

Отмечается, что команда из Греции работала совместно с испанским центром Embryotools. Они сообщили, что в исследовании принимают участие еще 24 женщины, а восемь эмбрионов готовы к имплантации. Известно, что экспериментальный метод искусственного оплодотворения использует яйцеклетку от матери, сперму от отца и еще одну яйцеклетку от женщины-донора. Его разработали для помощи семьям, страдающим от митохондриальных генетических заболеваний, передающихся от матери к ребенку.