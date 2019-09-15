Партия свободы Австрии почти единогласно выбрала себе лидера

Крайне правая Партия свободы Австрии в субботу избрала новым лидером бывшего министра и кандидата в президенты Норберта Гофера.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.
Выборы нового главы партии произошли на фоне попыток политической силы вернуться к власти на досрочных парламентских выборах 29 сентября.
Репутация партии сильно пострадала в результате майского скандала после публикации видео, на котором бывший лидер партии Ханс-Кристиан Штрахе вел переговоры якобы с дочерью российского олигарха.
После скандала правительственная коалиция, в которую входила Партия свободы, развалилась, а в Австрии объявили досрочные выборы.
Более 98% делегатов на партийном съезде в Граце поддержали кандидатуру Гофера. 806 делегатов имели право голоса, 802 проголосовали.
В 2016 году Гофер с незначительным отрывом проиграл президентские выборы действующему президенту-либералу Александру ван дер Беллену. В правительстве Себастьяна Курца Гофер занимал должность министра транспорта
Напомним, по меньшей мере 39% австрийцев считают, что демократия в Австрии находится под угрозой, а крупнейший источник этой угрозы - правые экстремисты.
Проведение досрочных выборов в национальный совет Австрии 29 сентября обойдется федеральным властям и муниципалитетам примерно в 20 млн евро.