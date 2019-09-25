Шведской экоактивистке Тунберг вручили престижную премию

Новости мира:Шведский фонд удостоил юную экоактивистку Грету Тунберг премией и миллионом шведских крон.

Шведская 16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг в среду, 25 сентября, получила премию "За правильный образ жизни" (Right Livehood Award) одноименного шведского фонда, которую также называют альтернативной Нобелевской премией.

Церемония вручения награды проходит в столице Швеции Стокгольме, сообщает DW.

Тунберг получила награду за то, что "вдохновляет и усиливает политическое требование для немедленных действий в защиту климата", поясняется в заявлении фонда Right Livehood.

Другими лауреатами престижной премии стали китайская защитница прав женщин Хо Цзянмей, защитница прав человека в Западной Сахаре Аминату Хайдар и Дави Копенава, который выступает за права коренных народов Бразилии.

Каждый из лауреатов получит денежное вознаграждение в размере одного миллиона шведских крон (103 тысячи долларов).

Как сообщалось, 23 сентября климатическая активистка Грета Тунберг выступила на саммите ООН по вопросам изменения климата в Нью-Йорке с жестким заявлением, обвинив мировых лидеров в том, что они "украли ее мечты и детство".

Тунберг уже больше года организует акции протеста "Пятницы ради будущего", добиваясь более эффективной защиты климата. Ее еженедельная школьная забастовка переросла в международное экологическое движение, к которому присоединились сотни тысяч людей по всему миру.

Альтернативная Нобелевская премия учреждена в 1980 году. Ее наградной фонд пополняется за счет добровольных пожертвований. Премию присуждают за защиту прав человека, защиту окружающей среды и мира. Премия фонда Right Livelihood Award Foundation вручается ежегодно четырем людям либо организациям, которых, по мнению основателя фонда шведско-немецкого мецената Якоба фон Икскюля, проигнорировали во время вручения традиционной Нобелевской премии.

Напомним, президент США Дональд Трамп посмеялся над 16-летней климатической активисткой Гретой Тунберг, которая выступила с жестким заявлением против мировых политиков.

Как известно, в среду, 28-го августа, в 15:00 по местному времени яхта "Малиция II" с шестнадцатилетней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту пришвартовалась к причалу North Cove Marina в Нью-Йорке. Этому предшествовала двухнедельная путешествие Тунберг из Великобритании через Атлантический океан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал шестнадцатилетнюю экоактивистку Грету Тунберг в Нью-Йорке, после того как она добралась до США яхте через Атлантический океан.