Папа Римский предложил верующим ответить вирусу "пандемией молитвы и сочувствия"

Новости мира:Папа римский призвал всех христиан мира одновременно прочитать "Отче наш".

Папа римский Франциск призвал всех христиан мира совместно помолиться за окончание пандемии коронавируса.

С такой инициативой глава Римско-католической церкви выступил в традиционном воскресном обращении к верующим "Ангелус", в третий раз подряд из-за карантина передававшемся онлайн и в телеэфире, пишет TUT.by.

"В эти дни испытания, когда все человечество столкнулось с угрозой пандемии, хочу предложить всем христианам воссоединиться в обращении к небесам. Приглашаю всех глав церквей, всех христианских общин, христиан всех конфессий воззвать к Всевышнему, помолившись одновременно. Приглашаю произнести "Отче наш" 25 марта в полдень (по времени Ватикана, 11.00 по киевскому времени, - ред.)", — сказал Франциск.

Он также объявил, что в пятницу, 27 марта, лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра.

"На пандемию вируса мы хотим ответить пандемией молитвы и сочувствия", — добавил понтифик.

Напомним: