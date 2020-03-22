Папа Римский предложил верующим ответить вирусу "пандемией молитвы и сочувствия"

Папа римский Франциск призвал всех христиан мира совместно помолиться за окончание пандемии коронавируса.
С такой инициативой глава Римско-католической церкви выступил в традиционном воскресном обращении к верующим "Ангелус", в третий раз подряд из-за карантина передававшемся онлайн и в телеэфире, пишет TUT.by.
"В эти дни испытания, когда все человечество столкнулось с угрозой пандемии, хочу предложить всем христианам воссоединиться в обращении к небесам. Приглашаю всех глав церквей, всех христианских общин, христиан всех конфессий воззвать к Всевышнему, помолившись одновременно. Приглашаю произнести "Отче наш" 25 марта в полдень (по времени Ватикана, 11.00 по киевскому времени, - ред.)", — сказал Франциск.
Он также объявил, что в пятницу, 27 марта, лично совершит молитву с балкона собора Святого Петра.
"На пандемию вируса мы хотим ответить пандемией молитвы и сочувствия", — добавил понтифик.
Напомним:
В Венгрии количество людей, зараженных коронавирусом, составляет 131 человек. Шесть человек умерли.
По состоянию на утро 22 марта на территории Австрии зафиксировано уже более 3000 случаев инфицирования новым типом коронавируса, госпитализированы 105 человек.
За последние 24 часа в Бельгии от Covid-19 умерли еще восемь человек, зарегистрировано 586 новых позитивных проб на коронавирус.
В Испании за сутки 394 человека скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19.
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.
Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.