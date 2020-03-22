Во Франции двое пьяных воров пытались стащить каменные глыбы из Нотр-Дама

Сотрудники полиции Франции ранее на этой неделе задержали двух мужчин, пытавшихся украсть каменные глыбы на месте реставрационных работ в Соборе Парижской Богоматери, сообщает газета "Паризьен".
Издание выяснило, что 17 марта двое воров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перелезли через трёхметровое ограждение и проникли в пострадавший в прошлом году от сильного пожара собор. Реставрационные работы там в настоящее время приостановлены в рамках общенациональных мер по карантину, введенных во Франции из-за пандемии коронавируса.
Мужчин заметили сотрудники службы безопасности, охраняющие собор. Они вызвали полицию.
Следователи считают, что воры собирались украсть несколько каменных глыб, чтобы потом продать этот раритет на черном рынке.
Напомним:
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