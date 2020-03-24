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Макрон и Си Цзиньпин хотят проведения "виртуального" саммита "группы двадцати"

Макрон и Си Цзиньпин хотят проведения "виртуального" саммита "группы двадцати"
00:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Лидеры Франции и КНР призывают к виртуальному саммиту G20 из-за коронавируса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил ситуацию вокруг распространения нового типа коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

По их данным, оба лидера согласились, что чрезвычайный "виртуальный" саммит в формате "группы двадцати" "стал бы полезным, в частности для сферы здравоохранения... и экономической сферы".

Ранее Саудовская Аравия выступила с инициативой проведения саммита стран G20 именно в видеоформате.

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Все по теме:

Китай, Франция, Си Цзиньпин, Коронавирус, Эммануэль Макрон.
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