Макрон и Си Цзиньпин хотят проведения "виртуального" саммита "группы двадцати"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил ситуацию вокруг распространения нового типа коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.
По их данным, оба лидера согласились, что чрезвычайный "виртуальный" саммит в формате "группы двадцати" "стал бы полезным, в частности для сферы здравоохранения... и экономической сферы".
Ранее Саудовская Аравия выступила с инициативой проведения саммита стран G20 именно в видеоформате.
Что происходит в мире:
Уже 100 885 человек, заразившихся коронавирусом в разных странах, выздоровели
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал враждующие стороны по всему миру сложить оружие с целью консолидации вокруг борьбы с распространением Covid-19, назвав коронавирус "общим врагом", который угрожает всему человечеству.
Канцлеру Германии Ангеле Меркель сделали тест на коронавирус.
В Грузии с 23 марта вступило в силу постановление правительства о запрете любых социальных мероприятий, включая свадьбы и поминки, участие в которых могут принять более 10 человек.
По словам главного хирурга Штатов, ситуация с коронавирусом в США на этой неделе будет ухудшаться.
Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал американским семьям единовременные выплаты объемом три тысячи долларов в связи с эпидемией коронавируса.
Президент Болгарии наложил вето на закон о чрезвычайном положении в стране.