Макрон и Си Цзиньпин хотят проведения "виртуального" саммита "группы двадцати"

Новости мира:Лидеры Франции и КНР призывают к виртуальному саммиту G20 из-за коронавируса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил ситуацию вокруг распространения нового типа коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

По их данным, оба лидера согласились, что чрезвычайный "виртуальный" саммит в формате "группы двадцати" "стал бы полезным, в частности для сферы здравоохранения... и экономической сферы".

Ранее Саудовская Аравия выступила с инициативой проведения саммита стран G20 именно в видеоформате.

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